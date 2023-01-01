IcePanel, teknoloji ekiplerinin yazılım mimarisi tasarımları üzerinde işbirliği yapmasına yönelik bir SaaS aracıdır. Teknik ve teknik olmayan kişiler için tasarlanmış, gerçek dünyadaki kaynaklarla bağlantılı görsel bir yaklaşım benimsiyoruz.

Web Sitesi: icepanel.io

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