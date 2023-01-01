Hibrit Ekipler için Sosyal Merkez Café, ekipler arasında gerçek hayattaki etkileşimleri planlamanın yeni yollarını sunuyor. İnsanların bağlantı kurmasını, işbirliği yapmasını ve sosyalleşmesini sağlamak.

Web Sitesi: at.cafe

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