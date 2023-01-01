WebCatalog
Yelp for Business

Yelp for Business

business.yelp.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Yelp for Business çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yelp Connect ile yerel işletmenizi hayata geçirin. Yelp Connect ile insanları işletmenizdeki yeniliklerden, güncel olanlardan ve benzersiz olanlardan haberdar edin.

Web Sitesi: business.yelp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Yelp for Business ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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