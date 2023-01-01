Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Apple Business Connect çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Apple Business Connect ile yerel işletmenizi Apple Haritalar'da yönetin; müşterilerle etkileşime geçin, işletme listelerini güncelleyin ve daha fazlasını yapın. Bu gün başlayacağım.

Web Sitesi: businessconnect.apple.com

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