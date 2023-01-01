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Apple Support Community

Apple Support Community

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Web Sitesi: discussions.apple.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Apple Support Community çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Cevapları bul. Sorular sor. Dünyanın her yerindeki Apple müşterileriyle bağlantı kurun.

Web Sitesi: discussions.apple.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apple Support Community ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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