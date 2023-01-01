WebCatalog
Grai

Grai

app.grai.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Grai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Veri sorunlarını üretimde değil, CI sırasında yakalayın. - Meta veriler için açık kaynak sürüm kontrolü. - Veri depoları ve araçlar için geniş entegrasyon yelpazesi. - Çekme isteklerinde veri testlerini çalıştırmak için GitHub iş akışı

Web Sitesi: grai.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Grai ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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