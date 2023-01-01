Veri sorunlarını üretimde değil, CI sırasında yakalayın. - Meta veriler için açık kaynak sürüm kontrolü. - Veri depoları ve araçlar için geniş entegrasyon yelpazesi. - Çekme isteklerinde veri testlerini çalıştırmak için GitHub iş akışı

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