Pezzo, hızlı tasarım, sürüm kontrolü, yayınlama, gözlemlenebilirlik ve daha fazlasını kolaylaştırmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir yapay zeka geliştirme araç setidir.

Web Sitesi: pezzo.ai

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