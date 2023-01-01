WebCatalog
Pezzo

Pezzo

pezzo.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Pezzo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Pezzo, hızlı tasarım, sürüm kontrolü, yayınlama, gözlemlenebilirlik ve daha fazlasını kolaylaştırmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir yapay zeka geliştirme araç setidir.

Web Sitesi: pezzo.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Pezzo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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