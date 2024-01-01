Tina
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Web Sitesi: tina.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Tina çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
A CMS With Version Control Built-in/ Tina is a fully open-source headless CMS that supports Git
Web Sitesi: tina.io
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