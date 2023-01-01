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Abstract

Abstract

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Web Sitesi: abstract.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Abstract çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Git'ten ilham alan sürüm kontrolü ve işbirliğini tasarım ekibinize getirin. Tasarım kararlarını, geri bildirimleri ve dosyaları merkezileştirin. Sketch ve Adobe XD ile entegre olur.

Web Sitesi: abstract.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Abstract ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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