Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Abstract çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Git'ten ilham alan sürüm kontrolü ve işbirliğini tasarım ekibinize getirin. Tasarım kararlarını, geri bildirimleri ve dosyaları merkezileştirin. Sketch ve Adobe XD ile entegre olur.

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