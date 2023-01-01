WebCatalog
Debricked

Debricked

debricked.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Debricked çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Açık kaynak evreninde güvenle gezinin. Açık kaynağı kullanma şeklinizde devrim yaratacak bir araç seti ile güvenliğin, uyumluluğun ve sağlığın tam kontrolünü elinize alın.

Web Sitesi: debricked.com

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