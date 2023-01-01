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Inoreader

Inoreader

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Web Sitesi: inoreader.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Inoreader çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Inoreader, iOS ve Android çalıştıran web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bulut tabanlı bir hizmet olan web tabanlı bir içerik ve RSS beslemesi okuyucusudur. Kullanıcının özelleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çevrimiçi kaynaklardan haber akışlarını birleşik düzende derler. Inoreader ilk olarak Innologica tarafından 2013 yılında piyasaya sürüldü.

Web Sitesi: inoreader.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Inoreader ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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