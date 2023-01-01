WebCatalog
Sauce Labs

Sauce Labs

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Web Sitesi: saucelabs.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sauce Labs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Web ve mobil uygulamalardan oluşan dünyanın en büyük sürekli test bulutu. Web tarayıcılarına, mobil emülatörlere, simülatörlere ve gerçek mobil cihazlara erişin.

Web Sitesi: saucelabs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sauce Labs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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