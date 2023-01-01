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Nextcloud News

Nextcloud News

nextcloud.github.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nextcloud News çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

News, Nextcloud için resmi APP Store'dan yüklenebilen bir APP'dir. News, kullanıcıya bir RSS/Atom besleme okuyucusu sunar ve arka planda otomatik olarak güncellenen birden fazla beslemeye abone olmak için kullanılabilir. Ayrıca News, müşterilerin News ile senkronizasyon yapmasına olanak tanıyan bir REST-API sunar.

Web Sitesi: nextcloud.github.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nextcloud News ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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app.rssbrain.com

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