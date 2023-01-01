Nextcloud News

News, Nextcloud için resmi APP Store'dan yüklenebilen bir APP'dir. News, kullanıcıya bir RSS/Atom besleme okuyucusu sunar ve arka planda otomatik olarak güncellenen birden fazla beslemeye abone olmak için kullanılabilir. Ayrıca News, müşterilerin News ile senkronizasyon yapmasına olanak tanıyan bir REST-API sunar.

Web Sitesi: nextcloud.github.io

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