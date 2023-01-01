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Discord

Discord

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Web Sitesi: discord.com

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Discord, oyunculardan eğitime ve işletmelere kadar çeşitli topluluklar oluşturmak için tasarlanmış, Amerikan tescilli ücretsiz bir anlık mesajlaşma ve VoIP uygulaması ve dijital dağıtım platformudur. Discord, bir sohbet kanalındaki kullanıcılar arasındaki metin, resim, video ve ses iletişiminde uzmanlaşmıştır. Discord Windows, macOS, Android, iOS, Linux ve web tarayıcılarında çalışır. 21 Temmuz 2019 itibarıyla yazılımın 250 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır.

Web Sitesi: discord.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Discord ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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