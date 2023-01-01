Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Discord, oyunculardan eğitime ve işletmelere kadar çeşitli topluluklar oluşturmak için tasarlanmış, Amerikan tescilli ücretsiz bir anlık mesajlaşma ve VoIP uygulaması ve dijital dağıtım platformudur. Discord, bir sohbet kanalındaki kullanıcılar arasındaki metin, resim, video ve ses iletişiminde uzmanlaşmıştır. Discord Windows, macOS, Android, iOS, Linux ve web tarayıcılarında çalışır. 21 Temmuz 2019 itibarıyla yazılımın 250 milyondan fazla kullanıcısı bulunmaktadır.

Web Sitesi: discord.com

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