Duolingo (D(Y)OO-oh-LING-goh), bir dil öğrenme web sitesi ve mobil uygulamasının yanı sıra dijital dil yeterliliği değerlendirme sınavını da içeren bir Amerikan platformudur. Şirket freemium modelini kullanıyor; Uygulamaya ve web sitesine ücretsiz olarak erişilebilir, ancak Duolingo ayrıca bir ücret karşılığında premium hizmet de sunmaktadır. 30 Haziran 2020 itibarıyla dil öğrenme web sitesi ve uygulaması 38 dilde 95 farklı dil kursu sunuyordu. Uygulamanın dünya çapında 300 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı var.

Web Sitesi: duolingo.com

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