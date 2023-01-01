Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dashlane, macOS, Windows, iOS ve Android'de kullanılabilen, platformlar arası abonelik tabanlı bir şifre yöneticisi ve dijital cüzdan uygulamasıdır. Dashlane, hem ücretsiz katmanı hem de premium aboneliği içeren bir Freemium fiyatlandırma modeli kullanıyor.

Web Sitesi: dashlane.com

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