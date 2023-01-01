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Dashlane

Dashlane

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Web Sitesi: dashlane.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dashlane çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dashlane, macOS, Windows, iOS ve Android'de kullanılabilen, platformlar arası abonelik tabanlı bir şifre yöneticisi ve dijital cüzdan uygulamasıdır. Dashlane, hem ücretsiz katmanı hem de premium aboneliği içeren bir Freemium fiyatlandırma modeli kullanıyor.

Web Sitesi: dashlane.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dashlane ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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