WebCatalog

LastPass

LastPass

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Web Sitesi: lastpass.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde LastPass çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

LastPass, şifrelenmiş şifreleri çevrimiçi olarak saklayan ücretsiz bir şifre yöneticisidir. LastPass'ın standart sürümü bir web arayüzüyle birlikte gelir, ancak aynı zamanda çeşitli web tarayıcıları için eklentiler ve birçok akıllı telefon için uygulamalar da içerir. Ayrıca yer imleri desteği de içerir. LogMeIn, Inc. Ekim 2015'te LastPass'ı satın aldı.

Web Sitesi: lastpass.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LastPass ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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