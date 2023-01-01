Alternatifler - LastPass

1Password

1password.com

1Password, AgileBits Inc. tarafından geliştirilen bir şifre yöneticisidir. Kullanıcılara çeşitli şifreleri, yazılım lisanslarını ve diğer hassas bilgileri PBKDF2 tarafından korunan ana şifreyle kilitlenen sanal bir kasada saklamaları için bir yer sağlar. Varsayılan olarak bu şifrelenmiş kasa, aylık ...