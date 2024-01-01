Freemius

Freemius

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Web Sitesi: freemius.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Freemius çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Freemius, premium ve ücretsiz yazılım, eklenti, tema, şablon ve SaaS satışında yeni standarttır.
Kategoriler:
Business
Abonelik Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: freemius.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Freemius ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

PayKickstart

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Yotpo

Yotpo

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Paddle

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Start Bootstrap

startbootstrap.com

WPKube

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Catch Themes

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GretaThemes

gretathemes.com

BoldGrid

BoldGrid

boldgrid.com

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Pixel Union

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