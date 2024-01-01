Templatic

Templatic

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Web Sitesi: templatic.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Templatic, e-Ticaret, dizinler, emlak, etkinlikler ve bloglar dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için tasarlanmış 90'dan fazla premium WordPress teması sunar. Temalar özelleştirilebilir, SEO dostudur ve tek tıklamayla kurulum, örnek içerik ve duyarlı tasarım gibi özelliklerle birlikte gelir. Templatic ayrıca tüm temalara indirimli fiyatla erişim için eklentiler ve üyelik seçeneği de sunuyor.

Web Sitesi: templatic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Templatic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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