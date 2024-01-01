Abonelik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Abonelik yönetimi yazılımı, şirketlere aboneliğe dayalı ürünlerin satışıyla ilgili tüm etkinlikleri izlemede yardımcı olur. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) en yaygın abonelik modeli olmaya devam ederken, giderek artan sayıda şirket abonelik modelleri aracılığıyla dijital ve hatta fiziksel ürünler sunuyor. Bu yazılım çok yönlüdür ve aboneliğe dayalı bir işte, özellikle satış, pazarlama ve muhasebe gibi çeşitli departmanlara fayda sağlar. Bu kategorideki ürünler yazılım paketleri veya bağımsız çözümler olarak mevcuttur. Paketler, abonelik faturalandırması ve gelir yönetimi yazılımı gibi birden fazla işlevi tek bir pakette birleştirir. Bunun aksine, bağımsız yazılım, tek bir entegre sistem içerisinde abonelik yönetimi için kapsamlı özellikler sağlar. Ayrıca abonelik yönetimi yazılımı, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri ve muhasebe yazılımı gibi diğer sistemlerle de entegre olabilir.