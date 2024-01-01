Abonelik Yönetim Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Abonelik yönetimi yazılımı, şirketlere aboneliğe dayalı ürünlerin satışıyla ilgili tüm etkinlikleri izlemede yardımcı olur. Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) en yaygın abonelik modeli olmaya devam ederken, giderek artan sayıda şirket abonelik modelleri aracılığıyla dijital ve hatta fiziksel ürünler sunuyor. Bu yazılım çok yönlüdür ve aboneliğe dayalı bir işte, özellikle satış, pazarlama ve muhasebe gibi çeşitli departmanlara fayda sağlar. Bu kategorideki ürünler yazılım paketleri veya bağımsız çözümler olarak mevcuttur. Paketler, abonelik faturalandırması ve gelir yönetimi yazılımı gibi birden fazla işlevi tek bir pakette birleştirir. Bunun aksine, bağımsız yazılım, tek bir entegre sistem içerisinde abonelik yönetimi için kapsamlı özellikler sağlar. Ayrıca abonelik yönetimi yazılımı, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri ve muhasebe yazılımı gibi diğer sistemlerle de entegre olabilir.
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Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Aylık 4 milyondan fazla destekçiden maaş alan 200.000'den fazla yaratıcıya katılın.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Pabbly
pabbly.com
İşinizi Yürütecek Güçlü Yazılım Araçları. Form oluşturma, e-postayla pazarlama, faturalandırma, otomasyonlar ve çok daha fazlası gibi iş açısından kritik uygulamalara tek bir paketten erişin.
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
Sage Intacct
intacct.com
Her büyüklükteki şirketin muhasebe ve finansal yönetim yazılımı için AICPA'nın ilk ve tek tercih edilen sağlayıcısı ile yatırım getirisini artırın ve kuruluşunuzu dönüştürün.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl, blogunuzdan, sosyal medyanızdan veya bağlantı yapıştırabileceğiniz herhangi bir yerden dijital ürünleri doğrudan hedef kitlenize satmanızı kolaylaştırır
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Younium
younium.com
Younium, ölçeklenebilir bir abonelik işini yürütmek için hepsi bir arada bir platformdur. B2B şirketleri için Abonelik Yönetimi, Abonelik Faturalandırması, Ödemeler, Finansal Bilgiler ve Abonelik Kontrol Panellerini içerir.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
Recurly
recurly.com
Recurly, dünya çapında binlerce işletme için kurumsal sınıf abonelik faturalandırma yönetimi sağlar.
Subbly
subbly.co
Subbly, herhangi bir abonelik iş modelini başlatmanıza, çalıştırmanıza ve büyütmenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir ticaret platformudur. 2 haftalık ücretsiz denemenizi bugün başlatın.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, B2C ve B2B E-ticaret, Sipariş Yönetimi, Kişiselleştirme ve Satış Noktası için güvenebileceğiniz birleşik ticaret çözümleri sunar.
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Rainex
rainex.io
Rainex; abonelik oluşturma, faturalandırma ve tüm rutin faturalandırma süreçlerini otomatikleştirmeye yönelik basit ve esnek işlevselliğe sahip bir platformdur.
Abowire
abowire.com
Aboneliklerinizi yönetmek için muhasebe yazılımı kullanmayın. Abowire ile bunu doğru şekilde yapın! Abowire, Avrupa'da abonelik satışı yapan Alman Abo-Platformudur. Sürekli geliri artırın ve teknik operasyon maliyetlerini 4 kat azaltın Abonelerin katılım, ödeme ve faturalandırmalarını, çoklu fatural...
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
Stykite
stykite.com
Stykite is a full-stack subscription management platform that let's you launch & scale your saas product to new geographies. The payment gateways are pre-integrated and stykite also owns sales tax, risk and any other compliance.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc is affordable, cloud-based, subscriber management software for small and medium sized magazine & newspaper publishers. Quickly and easily add, renew and update your subscribers. Take orders online. Sell back issues and promotional items. Give your subscribers access to your digital conten...
Rebill
rebill.com
Rebill es una solución para cobros recurrentes y automatización financiera en América Latina. Los comerciantes pueden empezar a vender suscripciones y membresías en minutos mediante una página de pago “plug-and-play” pre-fabricada y gestionar sus procesos financieros desde un único lugar.
PayRequest
payrequest.io
PayRequest is a No-Code Billing & Subscriptions Platform for SaaS Businesses and SMBs. PayRequest integrates with payment gateways like Stripe, Mollie, PayPal and more, to offer payment solutions like payment links, payment pages, subscriptions, donation pages and more. Send your payment requests vi...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro is an all-in-one Subscription & Membership Management Platform. A comprehensive and self-serve platform with no code required but has all of the development tools to provide ultimate flexibility. Top Pelcro Features: - Easily create subscriptions and e-commerce products in one place - Easily ...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay’s subscription management and credit card processing platform manages all parts of the revenue lifecycle for subscription and recurring revenue businesses.
Crystallize
crystallize.com
Superfast headless commerce for product-obsessed brands and agencies. Craft unique and memorable product experiences and sell your products on any channel, at any scale, in any way you dream it.
circuly
circuly.io
circuly is a circular-economy B2B SaaS for websites that makes renting out physical products as easy and profitable as selling them. circuly offers everything companies need to successfully launch and scale their subscription / product-as-a-service model.
Buzops
buzops.com
Buzops is more than a gym management system. We are a unified team with the mission to empower gym owners and to be a dedicated partner in amplifying the efficiency and growth of your fitness business. In 2009, Michael founded a personal training company, quickly scaling it to $3 million in revenue ...
Aria Systems
ariasystems.com
In today’s on-demand world, the needs of the market can turn on a dime. Aria Systems gives enterprise companies speed and agility to change with it. Aria’s cloud-based monetization platform removes billing bottlenecks to allow companies to quickly launch and evolve their offerings. Only Aria provide...
Upodi
upodi.com
Upodi, SaaS ve abonelik işletmeleri için fiyatlandırma, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştiren lider bir abonelik faturalandırma ve yönetim platformudur. Upodi, birinci sınıf yinelenen faturalandırma motoruyla çekirdek sistem altyapısı sağlayarak Avrupa ve dünyanın geri kalanı...
Rebillia Platform
rebillia.com
Her türlü işletmeye uygun, tamamen özelleştirilebilir, esnek ve ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde yinelenen siparişler ve abonelik faturalandırma motoru. Rebillia, müşteriler için benzersiz bir abonelik modeli ve sorunsuz bir kayıt süreci oluşturmak için gerekli araçları sağlar: - Tamamen yerleşik öd...
TrueRev
truerev.com
TrueRev, modern SaaS şirketleri için tamamen uyarlanabilir faturalandırma ve gelir platformudur. Dünyanın önde gelen SaaS şirketleri ve finansal liderleriyle işbirliği içinde oluşturulan TrueRev, işletmelerin abonelik gelirini yönetmesine, izlemesine ve en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olur. Quick...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar, karmaşık abonelik ve kullanıma dayalı faturalandırmayı otomatikleştirebilen, alacakları yönetebilen, analiz sağlayan, esnek gelir tanıma iş akışları kurabilen ve kullanım verileri ölçümünü otomatikleştirebilen, New York merkezli bir Tekliften Nakde platformudur. Zenskar, finans ekiplerinin ...
Freemius
freemius.com
Freemius, premium ve ücretsiz yazılım, eklenti, tema, şablon ve SaaS satışında yeni standarttır.
Ordergroove
ordergroove.com
Ordergroove'un abonelik platformu, yenilikçi markaların ve perakendecilerin, tek seferlik satın alma işlemlerini yinelenen işlemlere dönüştürerek müşterileriyle sürekli, son derece kârlı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Dollar Shave Club, The Honest Company ve OLLY gibi hızla büyüyen markalar, sür...
Billsby
billsby.com
Billsby zengin özelliklere sahip bir “Saas” yinelenen ödeme platformudur. Billsby, müşterilerin genellikle 1-2 saat içinde hızlı bir şekilde canlı yayına geçebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu süreci kolaylaştırmaya yardımcı olmak için işletmenizin hayata geçmesine yardımcı olmaya hazır, d...
Maxio
maxio.com
Maxio olarak B2B SaaS şirketlerinin bir sonraki büyüme aşamasına geçmelerine yardımcı oluyoruz. Finansal operasyon platformumuz, faturalandırma, abonelik yönetimi, gelir ve gider muhasebesi ve SaaS ölçümleri ve analitiği de dahil olmak üzere B2B SaaS'ın benzersiz finansal zorluklarını karşılamak üze...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ, çok düşük dönüşüm oranları nedeniyle zorunluluktan doğan TEK Performans E-ticaret Platformudur. Mağaza satışlarınız en son ne zaman %4, %6, %8, %10 veya daha fazla dönüşüm gösterdi? Checkout Champ, devrim niteliğindeki özelleştirilmiş ödeme, ön satın alma siparişi artışı ve akıllı te...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (2006'da kuruldu) yazılım, Saas ve dijital ürün şirketleri için tasarlanmış birinci sınıf e-ticaret çözümleri sağlayıcısıdır. Yüksek verimli şirket içi araçlar aracılığıyla çevrimiçi satış yönetimi ve optimizasyon sürecinin tam otomasyonunu sağlıyoruz. Kullanıcı için optimize edilmiş p...
Cleeng
cleeng.com
Dakikalar içinde D2C video ticaret platformunuzu oluşturun ve abonelerinizi yıllarca elinizde tutun. Abonelerinizin yolculuğunun kolay ve güçlü yönetimi, cihazlar arası, abonelerinizi elde tutmak için etkili bir araç
Omeda
omeda.com
Omeda, hedef kitlenizi büyütmek, etkileşime geçirmek ve para kazanmak için hepsi bir arada, kapsamlı bir pazarlama teknolojisi platformudur. Müşteri Veri Platformu (CDP), E-posta ve Pazarlama Otomasyonu, Veri ve Onay Yönetimi, Abonelik Yönetimi ve çok sayıda Entegrasyondan oluşan Omeda, hiçbir ek ar...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir fiyat teklifi, faturalandırma ve gelir platformudur. Tamamen birleşik. Silo yok. Tekliften gelire kadar sıfır mutabakat. Dünyanın önde gelen SaaS şirketlerinden bazılarıyla işbirliği içinde tasarlanan Subskribe, etkileşimleri artırma, orta vadede ...
Recharge
rechargepayments.com
Aboneliğe öncelik veren markalar için büyüme çözümü. En yenilikçi e-ticaret markalarının 20.000'den fazlası, müşteri tabanlarını büyütmek ve korumak için Recharge'ı kullanıyor.
Ordway
ordwaylabs.com
İşletmelerin ölçeklendirilmesine yönelik, şirketlerin ürünleri fiyatlandırma, fatura gönderme, ödeme toplama ve geliri kabul etme yöntemlerini basitleştiren faturalandırma ve gelir otomasyon platformu. KOBİ pazarı için tasarlanan bulut tabanlı platform, alacak hesapları ve gelir tanıma işlevlerindek...
Vindicia
vindicia.com
Bir Amdocs şirketi olan Vindicia, abonelik yönetimi ve sürekli gelir alanında dünya çapında bir liderdir.