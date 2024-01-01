Zenskar

Zenskar

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Web Sitesi: zenskar.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Zenskar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zenskar, karmaşık abonelik ve kullanıma dayalı faturalandırmayı otomatikleştirebilen, alacakları yönetebilen, analiz sağlayan, esnek gelir tanıma iş akışları kurabilen ve kullanım verileri ölçümünü otomatikleştirebilen, New York merkezli bir Tekliften Nakde platformudur. Zenskar, finans ekiplerinin işini zorlaştırmadan yaratıcı satış ekiplerinin fiyatlandırma/sözleşmeler konusunda yaratıcı olmalarına yardımcı olur! Bizi www.zenskar.com adresinden ziyaret edin
Kategoriler:
Finance
Abonelik Yönetim Yazılımı
Abonelik Faturalandırma Yazılımı
Abonelik Gelir Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: zenskar.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zenskar ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Patreon

Patreon

patreon.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

GoCardless

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Authorize.net

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quoter.com

MonetizeNow

MonetizeNow

monetizenow.io

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DealHub.io

dealhub.io

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

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