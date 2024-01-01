Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Zenskar çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Zenskar, karmaşık abonelik ve kullanıma dayalı faturalandırmayı otomatikleştirebilen, alacakları yönetebilen, analiz sağlayan, esnek gelir tanıma iş akışları kurabilen ve kullanım verileri ölçümünü otomatikleştirebilen, New York merkezli bir Tekliften Nakde platformudur. Zenskar, finans ekiplerinin işini zorlaştırmadan yaratıcı satış ekiplerinin fiyatlandırma/sözleşmeler konusunda yaratıcı olmalarına yardımcı olur! Bizi www.zenskar.com adresinden ziyaret edin

Web Sitesi: zenskar.com

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