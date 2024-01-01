Ordergroove

Ordergroove

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Web Sitesi: ordergroove.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Ordergroove çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ordergroove'un abonelik platformu, yenilikçi markaların ve perakendecilerin, tek seferlik satın alma işlemlerini yinelenen işlemlere dönüştürerek müşterileriyle sürekli, son derece kârlı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Dollar Shave Club, The Honest Company ve OLLY gibi hızla büyüyen markalar, sürekli gelir ilişkilerini kurmak ve sürdürmek için Ordergroove'un esnek abonelik platformuna, yapay zekaya ve benzersiz tüketici uzmanlığına güveniyor. Ordergroove platformdan bağımsızdır ve Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud ve Magento dahil tüm önde gelen e-Ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.
Kategoriler:
Business
Abonelik Yönetim Yazılımı

Web Sitesi: ordergroove.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ordergroove ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Patreon

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Stripe

Stripe

stripe.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

PayKickstart

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Younium

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Yotpo

Yotpo

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Paddle

Paddle

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Refersion

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