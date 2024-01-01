Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ordergroove'un abonelik platformu, yenilikçi markaların ve perakendecilerin, tek seferlik satın alma işlemlerini yinelenen işlemlere dönüştürerek müşterileriyle sürekli, son derece kârlı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Dollar Shave Club, The Honest Company ve OLLY gibi hızla büyüyen markalar, sürekli gelir ilişkilerini kurmak ve sürdürmek için Ordergroove'un esnek abonelik platformuna, yapay zekaya ve benzersiz tüketici uzmanlığına güveniyor. Ordergroove platformdan bağımsızdır ve Shopify, Shopify Plus, BigCommerce, Salesforce Commerce Cloud ve Magento dahil tüm önde gelen e-Ticaret platformlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir.

Web Sitesi: ordergroove.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ordergroove ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.