Rebillia Platform

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Her türlü işletmeye uygun, tamamen özelleştirilebilir, esnek ve ölçeklenebilir, kurumsal düzeyde yinelenen siparişler ve abonelik faturalandırma motoru. Rebillia, müşteriler için benzersiz bir abonelik modeli ve sorunsuz bir kayıt süreci oluşturmak için gerekli araçları sağlar: - Tamamen yerleşik ödeme - Faturalandırma oluşturucumuz aracılığıyla tamamen özelleştirilebilir abonelik modelleri - Güçlü bildirim sistemi - Küresel ödeme yapılandırmaları - Tamamı tek bir yerden yönetilen birden fazla satış kanalı tek bir platform.

Web Sitesi: rebillia.com

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