Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ninchat, web ve mobil siteler için güçlü bir gerçek zamanlı iletişim motorudur. Ninchat, özel müşteri hizmetleri sohbeti veya siteye yerleştirilmiş canlı grup tartışmaları için kullanılabilir. Ninchat güvenli, ölçeklenebilir ve özelleştirilebilir.

Web Sitesi: ninchat.com

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