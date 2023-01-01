Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zulip çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Zulip, Jessica McKellar ve Tim Abbott tarafından 2012 yılında oluşturulan açık kaynaklı bir sohbet ve ortak çalışmaya dayalı yazılımdır.

Web Sitesi: zulip.com

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