WebCatalog

Zulip

Zulip

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Web Sitesi: zulip.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zulip çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Zulip, Jessica McKellar ve Tim Abbott tarafından 2012 yılında oluşturulan açık kaynaklı bir sohbet ve ortak çalışmaya dayalı yazılımdır.

Web Sitesi: zulip.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zulip ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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