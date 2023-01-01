WebCatalog
SourceHut

SourceHut

sourcehut.org

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SourceHut çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sourcehut'a hoş geldiniz! Bu açık kaynak araç paketi, beklediğiniz yazılım geliştirme platformudur. En başarılı açık kaynak topluluklarının bilgeliğini aldık ve onu verimli mühendislik araçları platformuna dönüştürdük.

Web Sitesi: sourcehut.org

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