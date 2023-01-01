Plane'la tanışın. Sorunları, sprintleri ve ürün yol haritalarını yönetmek için açık kaynaklı bir yazılım geliştirme aracı.

Web Sitesi: plane.so

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