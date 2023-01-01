WebCatalog
Learn Anything

Learn Anything

learn-anything.xyz

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Learn Anything çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Topluluğun oylarıyla herhangi bir konuyu en verimli yollarla anlamanıza yardımcı olan bilgi keşfi platformu Learn Everything'e hoş geldiniz.

Web Sitesi: learn-anything.xyz

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