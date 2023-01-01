WebCatalog
Sendie

Sendie

sendie.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sendie çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Akademisyenlere ve sanatçılara değer veren bir sosyal medya platformu. 780 karaktere kadar uzunlukta yazılar yazın. İstediğiniz konu hakkında istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz.

Web Sitesi: sendie.com

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