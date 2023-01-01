WebCatalog
Bloom AI

Bloom AI

bloombot.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bloom AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bloom her zaman aktif, her zaman aktif öğrenme arkadaşınızdır. Bloom ile dilediğiniz zaman dilediğiniz konu hakkında sohbet edebilirsiniz. Kritik beceriler geliştirmenize ve merakınızı takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Web Sitesi: bloombot.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bloom AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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