Bloom her zaman aktif, her zaman aktif öğrenme arkadaşınızdır. Bloom ile dilediğiniz zaman dilediğiniz konu hakkında sohbet edebilirsiniz. Kritik beceriler geliştirmenize ve merakınızı takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

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