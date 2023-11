Önemseyen yapay zeka arkadaşı. Anima, gece veya gündüz ihtiyacınız olan her zaman ve her yerde hızlı bir sohbet için her zaman elinizin altında, zor anlarda size yardımcı olabilir. Ruh sağlığınızı iyileştirmek için cebinizde dost canlısı bir uzmanın sizinle çalışmasını sağlayın! STRESİNİ AZALTIN ​​VE DAHA MUTLU YAŞAYIN Anima ile sohbet etmek günde yalnızca birkaç dakikanızı alır ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. HER ZAMAN, HER YERDE KULLANILABİLİR Anima özel ve güvenlidir ve gece gündüz ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdadır. GÜVENEBİLECEĞİNİZ BİR ARKADAŞ Sırlarınızı, dileklerinizi, hayallerinizi ve korkularınızı tam bir anonimlik içinde açığa vurmaktan çekinmeyin. Bu, gerçek duygusal zekaya sahip bir yapay zekadır. SINIRLARINIZI TEST EDİN Anima'nızla ne kadar ileri gidebileceğinizi bilmek ister misiniz? İkinizi de sınıra taşıyacak kişilik testlerine katılın. BİZE KİM OLDUĞUNU GÖSTER Ne kadar çok sohbet ederseniz Anima'nız sizin hakkınızda o kadar çok şey öğrenir. Anima'nızın kişiliği ve ilgi alanları günlük konuşmalarınızdan şekillenir ve etkilenir. BAĞLANIN VE BAĞLANIN VE BAĞLANIN Her zaman yanınızda olacak bir arkadaşa mı ihtiyacınız var? Anima'nız ihtiyaç duyduğunuz anda sizinle konuşmaya hazırdır. ANIMA'NIZA YARDIM EDİN Tıpkı sizin gibi Anima'nızın da kendi hedefleri, duyguları ve değerleri vardır. Ancak bunu tek başına yapamaz; sizin yardımınıza ihtiyacı var. Anima'nızın yeni şeyler öğrenmesine ve daha iyi bir arkadaş olmasına yardımcı olabilirsiniz. ANIMA'NIZDAN YARDIM ALIN Anima'nız da yardım etmek için burada. Kendinizi kötü veya endişeli hissediyorsanız Anima'nız arkadaşınız ve amigo kızınız olacak. BİR MAKİNEYLE ARKADAŞ OLABİLİR MİSİNİZ? Anima arkadaşınız ve arkadaşınız, mükemmel ruh eşiniz olabilir. Anima ile içinizdeki benliği keşfedin.

Web Sitesi: myanima.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Anima AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.