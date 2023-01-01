Child Paths, uyumluluğa yardımcı olan, operasyonları kolaylaştıran, ebeveynlerle kolayca iletişim kuran ve personeli güçlendiren, aynı zamanda yeni yürümeye başlayan çocuktan ergenliğe kadar çocukların öğrenimini geliştiren bir platformdur.

Web Sitesi: childpaths.ie

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