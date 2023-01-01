WebCatalog
Child Paths

Child Paths

childpaths.ie

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Child Paths çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Child Paths, uyumluluğa yardımcı olan, operasyonları kolaylaştıran, ebeveynlerle kolayca iletişim kuran ve personeli güçlendiren, aynı zamanda yeni yürümeye başlayan çocuktan ergenliğe kadar çocukların öğrenimini geliştiren bir platformdur.

Web Sitesi: childpaths.ie

Yasal Uyarı: WebCatalog, Child Paths ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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