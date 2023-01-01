Child Paths
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Child Paths çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: childpaths.ie
Yasal Uyarı: WebCatalog, Child Paths ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Kidplan
kidplan.com
ChildDiary
childdiary.net
AccelGrid
cloud.accelgrid.com
brightwheel
mybrightwheel.com
Breezeway
breezeway.io
Chalkpad
chitkara.edu.in
edunation
edu-nation.net
FireHydrant
firehydrant.com
Hyperproof
hyperproof.app
Fliplearn
fliplearn.com
Learn Anything
learn-anything.xyz
Unreal Online Learning
unrealengine.com