Ebeveynlere tüm bilgileri tek bir yerde verin! PBL Mentor Kidplan, ebeveynleri güncel tutmak için ihtiyaç duyduğunuz dijital araçtır. Burada anaokulunda olup biten her şeyi kolayca kaydedebilir ve ebeveynlerinizle iletişim kurabilirsiniz.

Web Sitesi: kidplan.com

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