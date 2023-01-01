WebCatalog
Kidplan

Kidplan

kidplan.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kidplan çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ebeveynlere tüm bilgileri tek bir yerde verin! PBL Mentor Kidplan, ebeveynleri güncel tutmak için ihtiyaç duyduğunuz dijital araçtır. Burada anaokulunda olup biten her şeyi kolayca kaydedebilir ve ebeveynlerinizle iletişim kurabilirsiniz.

Web Sitesi: kidplan.com

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