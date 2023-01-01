Kullanıcıların binlerce sondaj makinesinde işlemleri tek bir yerden daha etkili ve sorunsuz bir şekilde kurmasına, madencilik yapmasına ve kontrol etmesine olanak tanıyan üstün madencilik platformu. Çiftliğinizi en yüksek verimlilikte tutmak için sizin ve ekibinizin ihtiyaç duyduğu her şey

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