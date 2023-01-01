WebCatalog
Hive OS

Hive OS

the.hiveos.farm

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Hive OS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kullanıcıların binlerce sondaj makinesinde işlemleri tek bir yerden daha etkili ve sorunsuz bir şekilde kurmasına, madencilik yapmasına ve kontrol etmesine olanak tanıyan üstün madencilik platformu. Çiftliğinizi en yüksek verimlilikte tutmak için sizin ve ekibinizin ihtiyaç duyduğu her şey

Web Sitesi: hiveon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hive OS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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