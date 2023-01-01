WebCatalog
Homey

Homey

homey.app

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Homey çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Homey ile daha iyi bir akıllı ev yaratın. Akıllı evinizin tamamını tek bir yerden kontrol edin, otomatikleştirin ve izleyin. Homey, binlerce markanın 50.000'den fazla cihazını destekliyor.

Web Sitesi: homey.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Homey ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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