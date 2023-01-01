WebCatalog
Microworkers

Microworkers

microworkers.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Microworkers çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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İş için çevrimiçi pazar yeri. İşletmelere ve geliştiricilere isteğe bağlı ölçeklenebilir bir iş gücüne erişim sağlıyoruz. İşçiler binlerce görev ve iş arasından seçim yaparak evde çalışabilir ve para kazanabilirler.

Web Sitesi: microworkers.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Microworkers ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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