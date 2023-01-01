Esnek iş gücünüzü tek sistemden kolayca yönetin. İş gücünüzün kendi vardiyalarını yönetme ve yeni vardiyalara rezervasyon yapma erişimine sahip olmasının yanı sıra, yöneticileriniz ve yöneticileriniz de aynısını yapabilir. Ev konforunda veya otobüste yeni vardiyaları planlayabilir, rezervasyonları yönetebilir, yeni çalışanları onaylayabilir ve zaman çizelgelerini onaylayabilirler.

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