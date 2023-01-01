WebCatalog
Temployer

Temployer

temployer.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Temployer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Esnek iş gücünüzü tek sistemden kolayca yönetin. İş gücünüzün kendi vardiyalarını yönetme ve yeni vardiyalara rezervasyon yapma erişimine sahip olmasının yanı sıra, yöneticileriniz ve yöneticileriniz de aynısını yapabilir. Ev konforunda veya otobüste yeni vardiyaları planlayabilir, rezervasyonları yönetebilir, yeni çalışanları onaylayabilir ve zaman çizelgelerini onaylayabilirler.

Web Sitesi: temployer.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Temployer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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