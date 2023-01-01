Vacasa tatil kiralamalarını kıyıdan kıyıya profesyonelce yönetir. Her ev en yüksek konfor ve temizlik standartlarını karşılar. Güvenle rezervasyon yapın. Rahatça kalın.

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