WebCatalog
Amazon MTurk

Amazon MTurk

mturk.com

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Amazon Mechanical Turk (MTurk), bireylerin ve işletmelerin süreçlerini ve işlerini, bu görevleri sanal olarak gerçekleştirebilecek dağıtılmış bir iş gücüne dış kaynaklardan sağlamasını kolaylaştıran bir kitle kaynak pazarıdır. Bu, basit veri doğrulama ve araştırma yapmaktan anket katılımı, içerik denetimi ve daha fazlası gibi daha öznel görevlere kadar her şeyi içerebilir. MTurk, şirketlerin iş süreçlerini kolaylaştırmak, veri toplama ve analizini artırmak ve makine öğrenimi gelişimini hızlandırmak için küresel iş gücünün kolektif zekasından, becerilerinden ve içgörülerinden yararlanmasına olanak tanır. Teknoloji gelişmeye devam ederken, içeriği denetlemek, veri tekilleştirmeyi gerçekleştirmek veya araştırma yapmak gibi insanların bilgisayarlardan çok daha etkili bir şekilde yapabileceği pek çok şey var. Geleneksel olarak, bunun gibi görevler, zaman alıcı, pahalı ve ölçeklendirilmesi zor olan büyük bir geçici iş gücünün işe alınmasıyla gerçekleştirilir veya geri alınır. Kitle kaynak kullanımı, manüel olarak zaman alan bir projeyi, İnternet üzerinden dağıtılmış çalışanlar tarafından tamamlanacak daha küçük, daha yönetilebilir görevlere ('mikro görevler' olarak da bilinir) bölmenin iyi bir yoludur.

Web Sitesi: mturk.com

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