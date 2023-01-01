WebCatalog
VitaDAO

VitaDAO

vitadao.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde VitaDAO çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Topluluğun sahip olduğu kolektif finansmanlı erken aşama uzun ömür araştırması olan VitaDAO'ya katılın. Uzun ömürlü tedavileri finanse ediyor ve ticarileştiriyoruz.

Web Sitesi: vitadao.com

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