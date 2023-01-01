WebCatalog
Bluecrew

Bluecrew

bluecrewjobs.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bluecrew çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bluecrew, hizmet olarak saatlik ilk iş gücü sağlayıcısıdır: W-2 emeğini, bir iş gücü yönetimi platformunu ve saatlik çalışanları olan ve dalgalanan talebi olan işyerleri için veri + analitiğini birleştirir.

Web Sitesi: bluecrewjobs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bluecrew ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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