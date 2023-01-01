Bluecrew, hizmet olarak saatlik ilk iş gücü sağlayıcısıdır: W-2 emeğini, bir iş gücü yönetimi platformunu ve saatlik çalışanları olan ve dalgalanan talebi olan işyerleri için veri + analitiğini birleştirir.

Web Sitesi: bluecrewjobs.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bluecrew ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.