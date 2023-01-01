WebCatalog
Nowsta

Nowsta

nowsta.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nowsta çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Esnek iş gücü için esneklik Doğrudan ve saatlik çalışanlardan oluşan esnek havuzunuzu bulmak, işe almak, yönetmek ve analiz etmek için en güçlü platform; hepsi tek bir özelleştirilebilir çözümde.

Web Sitesi: nowsta.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nowsta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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