Esnek iş gücü için esneklik Doğrudan ve saatlik çalışanlardan oluşan esnek havuzunuzu bulmak, işe almak, yönetmek ve analiz etmek için en güçlü platform; hepsi tek bir özelleştirilebilir çözümde.

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