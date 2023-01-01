TradesFactor

İnşaat işverenleri, işçiler, meslek okulları ve öğrenciler için işgücü yönetimi araçlarına sahip, vasıflı bir ticari işgücü yönetimi platformu. Bunlar arasında işe alım, başvuru takibi, iş teklifi yönetimi, iş panosu, aranabilir vasıflı işçi veri tabanı, özel şirket ana sayfası, işe alım, performans yönetimi, öğrenme yönetimi, özelleştirilebilir raporlama, Microsoft Business Intelligence (BI) ile veri görselleştirme, kolay iş ortağı organizasyonu veri entegrasyonu yer alır. , ve dahası.

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