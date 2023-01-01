WebCatalog
HRpuls

HRpuls

hrpuls.de

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde HRpuls çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Başvuru Takibi, Aktif Kaynak Kullanımı, İşgücü Yönetimi, Devam Takibi, Puls-Kontroller ve Anketler, Çalışan Katılımı, Sağlık Riski Değerlendirmesi, İşe Alım ve Çıkış, Performans Değerlendirme, Eğitim Yönetimi, Yetenek Yönetimi ve tüm "gündelik" İK Konularına yönelik modüller içeren SaaS Çözümü

Web Sitesi: hrpuls.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, HRpuls ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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