Başvuru Takibi, Aktif Kaynak Kullanımı, İşgücü Yönetimi, Devam Takibi, Puls-Kontroller ve Anketler, Çalışan Katılımı, Sağlık Riski Değerlendirmesi, İşe Alım ve Çıkış, Performans Değerlendirme, Eğitim Yönetimi, Yetenek Yönetimi ve tüm "gündelik" İK Konularına yönelik modüller içeren SaaS Çözümü

Web Sitesi: hrpuls.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, HRpuls ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.