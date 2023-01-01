Bulut tabanlı Yetenek Yönetimi ve İK çözümü. Özellikleri arasında başvuru sahibi takibi, işe alım, hedef belirleme ve iş zekası yer alır.

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