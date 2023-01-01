WebCatalog
Alchemus

Alchemus

iprs.alchemus.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alchemus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bulut tabanlı Yetenek Yönetimi ve İK çözümü. Özellikleri arasında başvuru sahibi takibi, işe alım, hedef belirleme ve iş zekası yer alır.

Web Sitesi: alchemus.com

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