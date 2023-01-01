İşletmeniz için kişiselleştirilmiş, üstün iş gücü üretkenliği yazılımı. İşlerinizi, projelerinizi ve kaynaklarınızı tek bir bütün olarak yönetin. Mevcut sistemlerinize bağlanın ve veri silolarını kaldırın. Tüm çalışmaları gerçek zamanlı olarak ve kaynak ve beceri çatışmalarının nerede olacağını görün. Gösterge tabloları, müşteri portalları ve raporlar. Kesin müşteri gereksinimlerinizi karşılayacak formlar tasarlayın. Görevler üzerinde eyleme geçmek için yapılandırılabilir iş akışı otomasyonu. Tek işten binlerce yinelenen işe kadar. Diğer ürünlere de ihracat yapın

Web Sitesi: duskmobile.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dusk IOP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.