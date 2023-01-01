WebCatalog
Dusk IOP

Dusk IOP

duskmobile.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Dusk IOP çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmeniz için kişiselleştirilmiş, üstün iş gücü üretkenliği yazılımı. İşlerinizi, projelerinizi ve kaynaklarınızı tek bir bütün olarak yönetin. Mevcut sistemlerinize bağlanın ve veri silolarını kaldırın. Tüm çalışmaları gerçek zamanlı olarak ve kaynak ve beceri çatışmalarının nerede olacağını görün. Gösterge tabloları, müşteri portalları ve raporlar. Kesin müşteri gereksinimlerinizi karşılayacak formlar tasarlayın. Görevler üzerinde eyleme geçmek için yapılandırılabilir iş akışı otomasyonu. Tek işten binlerce yinelenen işe kadar. Diğer ürünlere de ihracat yapın

Web Sitesi: duskmobile.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Dusk IOP ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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