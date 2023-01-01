Bir işletmenin yönetilmesine yardımcı olan veya ekipler/işletmeler için ortak çalışma, düzenleme veya içerik paylaşma olanağı sağlayan uygulamalar. Örneğin: iş arama kaynakları, müşteri kaynak yönetimi, işbirliği, kurumsal kaynak planlaması, satış noktası, klinik yönetimi.

Web Sitesi: metrotechs.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Metrotechs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.