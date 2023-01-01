WebCatalog
Metrotechs

Metrotechs

metrotechs.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Metrotechs çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bir işletmenin yönetilmesine yardımcı olan veya ekipler/işletmeler için ortak çalışma, düzenleme veya içerik paylaşma olanağı sağlayan uygulamalar. Örneğin: iş arama kaynakları, müşteri kaynak yönetimi, işbirliği, kurumsal kaynak planlaması, satış noktası, klinik yönetimi.

Web Sitesi: metrotechs.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Metrotechs ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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