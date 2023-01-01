Mali işlemler gerçekleştiren veya kullanıcıya ticari veya kişisel mali konularda yardımcı olan uygulamalar. Örneğin: kişisel finans yönetimi, mobil bankacılık, yatırım, fatura hatırlatmaları, bütçeler, borç yönetimi, vergi, küçük işletme finansmanı, sigorta.

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