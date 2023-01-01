WebCatalog
Cobmais

Cobmais

cobmais.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cobmais çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mali işlemler gerçekleştiren veya kullanıcıya ticari veya kişisel mali konularda yardımcı olan uygulamalar. Örneğin: kişisel finans yönetimi, mobil bankacılık, yatırım, fatura hatırlatmaları, bütçeler, borç yönetimi, vergi, küçük işletme finansmanı, sigorta.

Web Sitesi: cobmais.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cobmais ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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