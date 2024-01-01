JazzCash

JazzCash

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Web Sitesi: jazzcash.com.pk

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JazzCash, Pakistan'ın lider dijital finansal hizmet sağlayıcısıdır. Müşterilerimize seyahat, biletleme, eğlence, para transferi, fatura ödemeleri, banka kartı, sigorta, tasarruf ve çok çeşitli hizmetler için ödemeler dahil olmak üzere geniş bir şubesiz bankacılık hizmetleri portföyü sunuyoruz. JazzCash, Pakistan'daki mobil finansal hizmetler sektöründe ezber bozan bir şirket oldu. Bir dizi finansal hizmet ve geniş bir acente ve ortak banka ağı sunarak, daha önce banka hesabı olmayan veya banka hesabı olmayan milyonlarca bireyin finansal hizmetlere erişmesini ve kayıtlı ekonomiye katılmasını kolaylaştırdı.

Web Sitesi: jazzcash.com.pk

Yasal Uyarı: WebCatalog, JazzCash ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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